Итальянская горнолыжница Бриньоне высказалась о допинг-деле Янника Синнера

Чемпионка мира итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне высказалась о допинг-деле первой ракетки мира соотечественника Янника Синнера.

«В команде мы много говорили об этом. Нам, лыжникам, повезло, потому что мы живём в спорте, в котором очень доверяем окружающим, как команде, так и соперникам. Мы оставляем рюкзаки и бутылки с водой и не думаем плохо.

К счастью, в моём спорте вы не сражаетесь один на один, а боретесь с секундомером. Я за полное уважение, для меня немыслимо иметь дело с кем-то, кто своим поведением или жестами пытается попасть в затруднительное положение. Я терпеть не могу интеллектуальные игры», — приводит слова Бриньоне Tuttosport.