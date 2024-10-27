Джессика Диггинс призвала граждан США участвовать в выборах президента страны

Олимпийская чемпионка американская лыжница Джессика Диггинс выступила с призывом участвовать в выборах президента США.

«Это касается не только климата, но и того, как мы хотим формировать наше будущее. Каждый голос действительно важен, и ваш голос тоже! Сейчас самое время его использовать. Я видела разрушительные последствия изменения климата для нашего мира, и именно поэтому я голосую за защиту нашей планеты.

Присоединяйтесь к голосованию и убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты для того, чтобы ваш голос был услышан», — написала Диггинс на своей странице в социальных сетях.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Действующий президент страны Джо Байден в июле объявил о добровольном выходе из предвыборной гонки и выдвинул от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис. Кандидатом от Республиканской партии является Дональд Трамп.

33-летняя Джессика Диггинс — олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте (вместе с Киккан Рэндалл), обладательница серебряной и бронзовой медалей на Олимпиаде-2020 в Пекине (Китай) и двукратная чемпионка мира (2013-й — командный спринт, 2023-й — индивидуальная гонка на 10 км свободным стилем).