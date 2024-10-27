Норвежские горнолыжники сделали хет-трик в гигантском слаломе на 1-м этапе Кубка мира

Три норвежских горнолыжника заняли пьедестал в дисциплине «гигантский слалом» на первом этапе Кубка мира по горным лыжам, который проходит в Зёльдене (Австрия). Победу одержал Александр Стин Олсен, второе место занял двукратный чемпион мира Хенрик Кристофферсен. Тройку призёров замкнул Атле Ли Макрат.

Легендарный Марсель Хиршер провёл первую гонку после возвращения под флагом Нидерландов. Он занял итоговое 23-е место. Действующий победитель Кубка мира и олимпийский чемпион 2022 года швейцарец Марко Одерматт сошёл с трассы ещё в первой попытке.

Горнолыжный спорт. Первый этап, Зёльден. Гигантский слалом, мужчины: