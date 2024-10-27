Калле Хальфварссон сообщил, что мечтает о создании футбольного клуба

Шведский лыжник, призёр чемпионатов мира Калле Хальфварссон рассказал о желании создать свой футбольный клуб.

«Забавно было бы создать футбольный клуб в моей Сагмире. Я хочу, чтобы деревни вернулись к жизни. Кальций может сыграть важную роль в этом аспекте. Я помню, как это было, когда я был маленьким, тогда это было что-то совершенно другое. Сейчас спорт за пределами городов умирает. Жаль, что так происходит. Каждое воскресенье должен быть футбольный матч. Чтобы жители деревни пришли туда, посмотрели и вместе съели колбасу. Единственная проблема в том, что я обязательно сам захочу участвовать и играть», — приводит слова лыжника Fondo Italy со ссылкой на Expressen.

Напомним, сам 35-летний Хальфварсон в конце прошлого сезона задумывался о том, чтобы оставить профессиональный спорт. Причиной таких размышлений было то, что у Шведской федерации лыжного спорта не лучшее финансовое положение, а лыжнику необходимо кормить семью с двумя детьми.