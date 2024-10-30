Стал известен состав норвежцев, которые выступят на стартовом этапе Кубка мира в Куусамо

В сборной Норвегии по лыжным гонкам объявили список спортсменов, которые получили право выступить на стартовом этапе Кубка мира в Куусамо (Финляндия). Об этом сообщает VG.

Харальд Эстберг Амундсен и Эмиль Иверсен — победители Кубка Скандинавии и Кубка мира соответственно — получили персональные квоты на участие. Также без дополнительного отбора в состав войдут Эрик Вальнес, Эвен Нортуг, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Пол Голберг, Ансгар Эвенсен, Ховард Тёугбёль, Йоханнес Клебо.

На национальном отборе в Бейтостолене будут выбраны спортсмены, для которых осталось одно место в спринте и по два места в дистанционных гонках — классической разделке и коньковом масс-старте.