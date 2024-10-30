Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Стал известен состав норвежцев, которые выступят на стартовом этапе Кубка мира в Куусамо

Стал известен состав норвежцев, которые выступят на стартовом этапе Кубка мира в Куусамо
Комментарии

В сборной Норвегии по лыжным гонкам объявили список спортсменов, которые получили право выступить на стартовом этапе Кубка мира в Куусамо (Финляндия). Об этом сообщает VG.

Харальд Эстберг Амундсен и Эмиль Иверсен — победители Кубка Скандинавии и Кубка мира соответственно — получили персональные квоты на участие. Также без дополнительного отбора в состав войдут Эрик Вальнес, Эвен Нортуг, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Пол Голберг, Ансгар Эвенсен, Ховард Тёугбёль, Йоханнес Клебо.

На национальном отборе в Бейтостолене будут выбраны спортсмены, для которых осталось одно место в спринте и по два места в дистанционных гонках — классической разделке и коньковом масс-старте.

Материалы по теме
20-летняя итальянская горнолыжница погибла в результате падения на тренировке
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android