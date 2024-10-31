Легендарный сноубордист Шон Уайт обручился со звездой «Дневников вампира» Ниной Добрев

Легендарный американский сноубордист Шон Уайт порадовал фанатов прекрасной новостью. Он сообщил, что обручился со своей подругой – звездой телесериала «Дневники вампира» Ниной Добрев – после пяти лет совместной жизни.

«Она сказала: «Да». Лучшая ночь в моей жизни», — подписал пост Уайт.

Фото: из личного архива Шона Уайта

«Прощай, парень, здравствуй, жених», — ответила на пост Добрев.

Уайт объявил о завершении карьеры в феврале 2022 года, после того как занял четвёртое место на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Уайт — единственный в истории трёхкратный олимпийский чемпион во всех дисциплинах сноуборда. Также на счету Шона 13 побед на соревнованиях по сноубордингу на Winter X Games. Кроме того, Шон был успешен и в скейтбординге: он выиграл два золота на летних X Games.