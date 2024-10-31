Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Легендарный сноубордист Шон Уайт обручился со звездой «Дневников вампира» Ниной Добрев

Легендарный сноубордист Шон Уайт обручился со звездой «Дневников вампира» Ниной Добрев
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный американский сноубордист Шон Уайт порадовал фанатов прекрасной новостью. Он сообщил, что обручился со своей подругой – звездой телесериала «Дневники вампира» Ниной Добрев – после пяти лет совместной жизни.

«Она сказала: «Да». Лучшая ночь в моей жизни», — подписал пост Уайт.

Фото: из личного архива Шона Уайта

«Прощай, парень, здравствуй, жених», — ответила на пост Добрев.

Уайт объявил о завершении карьеры в феврале 2022 года, после того как занял четвёртое место на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Уайт — единственный в истории трёхкратный олимпийский чемпион во всех дисциплинах сноуборда. Также на счету Шона 13 побед на соревнованиях по сноубордингу на Winter X Games. Кроме того, Шон был успешен и в скейтбординге: он выиграл два золота на летних X Games.

Материалы по теме
Самые богатые спортсмены зимней Олимпиады. Лидер превосходит второе место в 15 раз
Истории
Самые богатые спортсмены зимней Олимпиады. Лидер превосходит второе место в 15 раз
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android