Егор Сорин обозначил сроки возвращения к соревнованиям Натальи Терентьевой

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин поделился новостями касательно возвращения в строй олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете, обладательницы Кубка мира — 2021/2022 Натальи Терентьевой (Непряевой).

В августе 2024 года Терентьева впервые стала мамой. Она родила дочку. Ранее, в начале апреля, Терентьева и её супруг Александр покинули группу старшего тренера сборной России Юрия Бородавко и начали тренироваться у Сорина.

«Она приступила для себя к полноценным тренировкам. Понятно, что для полного восстановления после рождения ребёнка нужно минимум полгода. Планируем, что она начнёт выступать в 2025 году. Мы не загадываем, как получится. Основное задание — восстановиться. А когда и какой результат будет в этом сезоне — мы не загадываем. Через сезон — да, там уже будем ставить задачи, а сейчас нужно восстановиться, вернуться в строй, к полноценным тренировкам», — приводит слова Сорина «РИА Новости Спорт».