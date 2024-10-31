Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Егор Сорин обозначил сроки возвращения к соревнованиям Натальи Терентьевой

Егор Сорин обозначил сроки возвращения к соревнованиям Натальи Терентьевой
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин поделился новостями касательно возвращения в строй олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете, обладательницы Кубка мира — 2021/2022 Натальи Терентьевой (Непряевой).

В августе 2024 года Терентьева впервые стала мамой. Она родила дочку. Ранее, в начале апреля, Терентьева и её супруг Александр покинули группу старшего тренера сборной России Юрия Бородавко и начали тренироваться у Сорина.

«Она приступила для себя к полноценным тренировкам. Понятно, что для полного восстановления после рождения ребёнка нужно минимум полгода. Планируем, что она начнёт выступать в 2025 году. Мы не загадываем, как получится. Основное задание — восстановиться. А когда и какой результат будет в этом сезоне — мы не загадываем. Через сезон — да, там уже будем ставить задачи, а сейчас нужно восстановиться, вернуться в строй, к полноценным тренировкам», — приводит слова Сорина «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Великая Йохауг всё-таки вернулась! Её цель — выиграть золото на домашнем чемпионате мира
Великая Йохауг всё-таки вернулась! Её цель — выиграть золото на домашнем чемпионате мира
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android