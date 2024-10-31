«FIS, может, вы подумаете о нашем возвращении?» Коростелёв похвастался физической формой

Двукратный чемпион мира среди юниоров, победитель и призёр этапов Кубка России 20-летний лыжник Савелий Коростелёв опубликовал в социальных сетях ролик, продемонстрировав свою готовность к старту зимнего сезона.

Кроме того, Савелий отметил в своём посте аккаунт Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

«Скоро новый лыжный сезон… FIS, может, вы ещё раз подумаете о (нашем) возвращении?» — подписал видео Коростелёв.

20-летний Коростелёв — двукратный чемпион мира среди юниоров, сын известной российской лыжницы, призёра Олимпийских Игр Натальи Коростелёвой. В прошлом сезоне он стал победителем Спартакиады сильнейших – 2024 в командном спринте, выступая за Архангельскую область вместе с Александром Большуновым. Также Савелий завоевал две бронзовые медали Спартакиады в разделке на 10 км свободным стилем и масс-старте на 50 км классическим стилем.