Вяльбе рассказала об угрозе срыва лыжного сбора в Югре из-за соревнований по биатлону

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала возникшие проблемы с проведением учебно-тренировочного сбора национальной команды в Ханты-Мансийске. Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин сообщил, что организаторы не нарезают лыжню для классического хода, хотя слой снега и ширина трассы позволяют это сделать.

«Я в курсе этой ситуации, и это связано с тем, что очень тёплая погода. Местные организаторы боятся, что при нарезке трассы может не хватить снега, а у них впереди какие-то серьёзные соревнования по биатлону. Обещали уже сделать, что-то там нарезать. Вообще, ситуация мне непонятна. Как правило, всё заканчивается тем, что мы в эти места потом просто не ездим», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Ранее Елена Вяльбе высказалась о проблеме малого количества лыжных комплексов в стране.