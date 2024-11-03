Лидия Горбунова — победительница спринта классическим стилем на Кубке Селигдара в Алдане

Сегодня, 3 ноября, российская лыжница Лидия Горбунова стала победительницей спринта классическим стилем на соревнованиях «Кубок Селигдара» в якутском Алдане. Её результат 3.10,0. Второй стала белорусская лыжница Анна Королёва (3.17,3), а тройку лидеров замкнула Анна Перевозчикова (3.18,7).

Кубок Селигдара — 2024. Алдан (Республика Саха-Якутия)

Спринт, классический стиль, женщины:

Лидия Горбунова — 3.10,0. Анна Королёва — 3.17,3. Анна Перевозчикова — 3.18,7. Анна Мачехина - 3.19,8. Инна Рыбкина - 3.22,8. Алёна Храпко - 3.26,5. Анастасия Прокофьева - 3.26,6. Маргарита Кожемякина - 3.27,9. Диана Храпко - 3.29,7. Алеся Рушенцева - 3.30,0.