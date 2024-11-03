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Лидия Горбунова — победительница спринта классическим стилем на Кубке Селигдара в Алдане

Лидия Горбунова — победительница спринта классическим стилем на Кубке Селигдара в Алдане
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Сегодня, 3 ноября, российская лыжница Лидия Горбунова стала победительницей спринта классическим стилем на соревнованиях «Кубок Селигдара» в якутском Алдане. Её результат 3.10,0. Второй стала белорусская лыжница Анна Королёва (3.17,3), а тройку лидеров замкнула Анна Перевозчикова (3.18,7).

Кубок Селигдара — 2024. Алдан (Республика Саха-Якутия)
Спринт, классический стиль, женщины:

  1. Лидия Горбунова — 3.10,0.
  2. Анна Королёва — 3.17,3.
  3. Анна Перевозчикова — 3.18,7.
  4. Анна Мачехина - 3.19,8.
  5. Инна Рыбкина - 3.22,8.
  6. Алёна Храпко - 3.26,5.
  7. Анастасия Прокофьева - 3.26,6.
  8. Маргарита Кожемякина - 3.27,9.
  9. Диана Храпко - 3.29,7.
  10. Алеся Рушенцева -  3.30,0.
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