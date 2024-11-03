Илья Семиков стал победителем спринта классическим стилем на Кубке Селигдара в Алдане

Сегодня, 3 ноября, российский лыжник Илья Семиков стал победителем спринта классическим стилем на соревнованиях «Кубок Селигдара» в якутском Алдане. Его результат — 3.27,54. Второе место занял Иван Горбунов с результатом 3.28,59. Тройку лидеров замкнул Владимир Рыбкин (3.30,89).

Кубок Селигдара — 2024. Алдан (Республика Саха-Якутия)

Спринт, классический стиль, мужчины:

Илья Семиков — 3.27,54. Иван Горбунов — отставание 1,05 секунды. Владимир Рыбкин +3,35. Данил Нелипа +3,85. Дмитрий Жуль +6,60. Сергей Забалуев +10,01.

Ранее среди женщин на этой дистанции победительницей стала Лидия Горбунова. Её результат составил 3.13,26.