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Илья Семиков стал победителем спринта классическим стилем на Кубке Селигдара в Алдане

Илья Семиков стал победителем спринта классическим стилем на Кубке Селигдара в Алдане
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Сегодня, 3 ноября, российский лыжник Илья Семиков стал победителем спринта классическим стилем на соревнованиях «Кубок Селигдара» в якутском Алдане. Его результат — 3.27,54. Второе место занял Иван Горбунов с результатом 3.28,59. Тройку лидеров замкнул Владимир Рыбкин (3.30,89).

Кубок Селигдара — 2024. Алдан (Республика Саха-Якутия)
Спринт, классический стиль, мужчины:

  1. Илья Семиков — 3.27,54.
  2. Иван Горбунов — отставание 1,05 секунды.
  3. Владимир Рыбкин +3,35.
  4. Данил Нелипа +3,85.
  5. Дмитрий Жуль +6,60.
  6. Сергей Забалуев +10,01.

Ранее среди женщин на этой дистанции победительницей стала Лидия Горбунова. Её результат составил 3.13,26.

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