Илья Семиков стал победителем спринта классическим стилем на Кубке Селигдара в Алдане
Сегодня, 3 ноября, российский лыжник Илья Семиков стал победителем спринта классическим стилем на соревнованиях «Кубок Селигдара» в якутском Алдане. Его результат — 3.27,54. Второе место занял Иван Горбунов с результатом 3.28,59. Тройку лидеров замкнул Владимир Рыбкин (3.30,89).
Кубок Селигдара — 2024. Алдан (Республика Саха-Якутия)
Спринт, классический стиль, мужчины:
- Илья Семиков — 3.27,54.
- Иван Горбунов — отставание 1,05 секунды.
- Владимир Рыбкин +3,35.
- Данил Нелипа +3,85.
- Дмитрий Жуль +6,60.
- Сергей Забалуев +10,01.
Ранее среди женщин на этой дистанции победительницей стала Лидия Горбунова. Её результат составил 3.13,26.
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