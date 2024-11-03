Видео: Савелий Коростелёв проводит тренировку на лыжах с годовалым сыном Сорина на спине

Двукратный чемпион мира среди юниоров 20-летний лыжник Савелий Коростелёв провёл тренировку с годовалым сыном тренера национальной команды по лыжным гонкам Егора Сорина.

«В нашей группе 12 спортсменов, и надо у каждого контролировать технику, поэтому мы стали привлекать новых специалистов», — сказал Сорин в видео в телеграм-канале.

Напомним, у Егора и его супруги олимпийской чемпионки по лыжным гонкам 2022 года Татьяны Сориной в июне 2023 года родился сын Макар. Также у них есть дочь София 2020 года рождения.

20-летний Коростелёв — двукратный чемпион мира среди юниоров, сын известной российской лыжницы, призёра Олимпийских игр Натальи Коростелёвой. В прошлом сезоне он стал победителем Спартакиады сильнейших – 2024 в командном спринте, выступая за Архангельскую область вместе с Александром Большуновым.