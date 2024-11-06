Норвежский лыжник рассказал, что испытал боли в спине после поднятия тяжёлого шкафа

Норвежский лыжник Эвен Нортуг рассказал о болях в спине, которые были вызваны поднятием тяжёлого шкафа. Неприятность произошла во время переезда из квартиры в Тронхейме. Затем лыжник испытал боли и во время соревнований на лыжероллерах. Нортуг сделал МРТ и прошёл лечение. Сейчас его состояние улучшается, сообщает VG.

«Я, наверное, установил мировой рекорд в становой тяге, если бы кто-то замерил вес [шкафа]. Мне было очень тяжело.

Я был очень близок к тому, чтобы впасть в депрессию. Подумал: «А что, если это случится зимой?» Было бы грустно, если бы это произошло во время чемпионата мира», — приводит слова Нортуга VG.

Ранее стало известно, что Эвен Нортуг досрочно покинул тренировочный сбор норвежской команды из-за болезни.