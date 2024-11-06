Йоханнес Клебо и Петтер Нортуг провели совместную тренировку в Италии

Норвежский лыжник пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо и его соотечественник обладатель двух золотых олимпийских наград Петтер Нортуг провели совместную тренировку в рамках подготовки к новому сезону.

Спортсмены находятся на сборе в Ливиньо (Италия), расположенном на высоте 1816 м над уровнем моря.

«Мы с Йоханнесом тренируемся примерно на одинаковой высоте, так что здорово делать это вместе. Из всех лыжников Йоханнес больше всего интересовался тем, что я делаю на высотных сборах. У меня же много знаний о том, как здесь тренироваться. Считаю странным, что только ему любопытно, как тренировались раньше и как я использовал высоту на протяжении всей карьеры. Сейчас от этого отошли. Эффект высоты принижают, считая, что он не так велик. Странно, что приоритеты так сильно изменились. Бьорндален и я много времени проводили на высоте. И это работало довольно хорошо», — приводит слова Нортуга TV2.

«Не нужно быть светилом науки, чтобы увидеть, что в лыжных гонках это срабатывало на протяжении многих лет. Высота – не ответ на все вопросы, но лично я всегда чётко знал, что высотная подготовка – это тот долгосрочный план, которому я хочу следовать, чтобы стать лучше. В последние годы я проводил в условиях высоты около 100 суток в год, и по ощущениям это сделало меня сильнее как лыжника. Петтер совершил все ошибки, какие только можно сделать на высоте. Так что я пытаюсь научиться у того, кто действительно добился успеха, и не допустить тех же ошибок», — сказал Клебо.

Напомним, в прошлом сезоне Клебо занял второе место в общем зачёте Кубка мира — 2023/2024 после соотечественника Харальда Эстберга Амундсена и выиграл «Малый хрустальный глобус» в спринтерских гонках. 38-летний Петтер Нортуг допустил возможность своего возвращения в сборную Норвегии по лыжным гонкам и участие в чемпионате мира — 2025. Он впервые с 2018 года выступит на открытии зимнего сезона в Бейтостолене. Соревнования пройдут с 20 по 22 ноября.