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Норвежская федерация лыжного спорта нашла спонсора на один сезон

Норвежская федерация лыжного спорта нашла спонсора на один сезон
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Норвежская федерация лыжного спорта заключила спонсорское соглашение на один сезон с компанией Elon, производящей лыжные шапочки.

«Для нас это очень позитивный вклад. Это соглашение, срок действия которого истекает в конце сезона. В нём как минимум семь цифр», — приводит слова менеджера сборной Норвегии Ульфа Мортена Ауне NRK.

Мы давно верим в лыжный спорт и в его связь с нашей компанией. Мы видели, что это хорошо сказывается на нашей работе в Норвегии», — сказал управляющий директор «Элон Норвегия» Ханс-Эрик Шульц.

В июне этого года главный спонсор сборной Норвегии по лыжным гонкам SpareBank1 после 10 лет сотрудничества принял решение не продлевать контракт.

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