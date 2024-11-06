Петтер Нортуг: у меня 1% шансов выйти на старт гонки на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Петтер Нортуг высказался о возможном участии в домашнем чемпионате мира 2025 года в Тронхейме.

«У меня есть желание, чтобы на февраль пришлись мои лучшие дни. Я говорил, что у меня 1% шансов выйти на старт гонки на ЧМ. Пока что дела обстоят так, и меня всё устраивает. Я считаю, быть аутсайдером прекрасно. Я пристально наблюдаю за тем, что происходит с приближением ЧМ и не думаю ни о чём другом, кроме как этим наслаждаться», — приводит слова Нортуга TV2.

38-летний Петтер Нортуг допустил возможность своего возвращения в сборную Норвегии по лыжным гонкам и участие в чемпионате мира — 2025. Он впервые с 2018 года выступит на открытии зимнего сезона в Бейтостолене. Соревнования пройдут с 20 по 22 ноября.