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Директор спорта ХМАО оказалась замешана в скандале в связи с невыплатой зарплат

Директор спорта ХМАО оказалась замешана в скандале в связи с невыплатой зарплат
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Коллектив крупнейшего спортивного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа «Юграмегаспорт» заявил о невыплате зарплаты. Подобную жалобу подали 25 человек. Они отметили, что стимулирующие выплаты и доплаты к зарплате уже давно не начисляются.

По информации URA.RU, на фоне скандала с лыжной трассой, в который вмешалась президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, новый инцидент в югорском спорте может стоить должностей главам Софье Конух и Артёму Сухорущенко.

Ранее также сообщалось, что Югра может лишиться статуса тренировочной базы национальной лыжной команды. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что причиной стало отношение организаторов.

Также недавно Вяльбе прокомментировала возникшие проблемы с проведением учебно-тренировочного сбора национальной команды в Ханты-Мансийске. До этого тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин сообщил, что организаторы не нарезают лыжню для классического хода, хотя слой снега и ширина трассы позволяют это сделать.

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