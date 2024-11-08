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Бьорген поддержала коллегу по сборной, которая из-за проблем со здоровьем пропускает КМ

Бьорген поддержала коллегу по сборной, которая из-за проблем со здоровьем пропускает КМ
Марит Бьорген
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Восьмикратная олимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира бывшая норвежская лыжница Марит Бьорген высказалась об Ингвильд Флугстад Эстберг.

«Мне очень жаль Ингвильд. Была бы рада видеть её на стартовой линии. Но в целом, конечно, сейчас это не самое главное. Те из нас, кто любит Ингвильд, надеялись, что всё сложится хорошо.

— Я очень уважаю её открытость, умение слышать. Думаю, это может помочь и ей, и многим другим, кто может оказаться в такой же ситуации», — приводит слова Бьорген VG.

Ранее Эстберг заявила, что после медицинского обследования было принято решение о пропуске декабрьских этапов КМ и возможном неучастии в домашнем ЧМ-2025 в Тронхейме. Всему виной стали проблемы с весом и питанием спортсменки.

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