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Олимпийская чемпионка из Норвегии рискует пропустить домашний ЧМ из-за проблем с питанием

Олимпийская чемпионка из Норвегии рискует пропустить домашний ЧМ из-за проблем с питанием
Ингвильд Флугстад Эстберг
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Двукратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг заявила, что пропустит декабрьские этапы Кубка мира — 2024/2025 из-за проблем с питанием и набором веса. Она также сообщила о высокой вероятности пропуска домашнего ЧМ-2025 в Тронхейме.

«Я провела обследование своего тела, сдала анализы крови и получила оценку. Насколько я понимаю, это [проблемы со здоровьем] продолжается уже много лет. Выступление на чемпионате мира нереально. Сложно сказать. Но пока есть хоть маленькая надежда, трудно расстаться с мечтой. В свои лучшие годы, думаю, я была одной из тех четырёх норвежек, кто мог побороться за медаль. Но сейчас я далека от этого», — приводит слова Эстберг VG.

Отметим, что с 2019 года норвежская лыжница уже пропускала многие старты по состоянию здоровья. В сезоне-2022/2023 Эстберг выиграла золото ЧМ в эстафете и заняла 26-е место в общем зачёте Кубка мира.

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