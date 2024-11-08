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Российская лыжница Яна Кирпиченко объявила об окончании спортивной карьеры

Российская лыжница Яна Кирпиченко объявила об окончании спортивной карьеры
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Российская лыжница, призёр чемпионата мира 28-летняя Яна Кирпиченко объявила о завершении спортивной карьеры.

«Пришло время попрощаться. 22 года в нашей лыжной семье. Благодарна каждому, кто вёл и поддерживал с самого детства и на протяжении всего пути. За друзей, семью, обретённую благодаря спорту, множество путешествий, за исполнение мечты. Верьте в своих детей, тренерам и главное — себе. И не сомневайтесь в своём выборе», — написала Кирпиченко на странице в социальных сетях.

Яна Кирпиченко — чемпионка Универсиады 2019 года и серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафетных гонках. Лучший результат на чемпионатах мира в индивидуальных гонках — 10-е место (2021).

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