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Александр Легков признался, что лыжи, подаренные Дмитрию Пузанову, были выставочными

Александр Легков признался, что лыжи, подаренные Дмитрию Пузанову, были выставочными
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Олимпийский чемпион в 50-километровом масс-старте Александр Легков рассказал, что во время финала Кубка России в Кировске подарил бронзовому призёру спринта Дмитрию Пузанову «выставочные» лыжи, чтобы не нервировать зрителей.

«Мы с Андреем Романовым обещали Пузанову лыжи, если он войдёт в тройку. Поскольку вы, зрители, стали требовать, чтобы мы сразу вручили подарок, пришлось бежать к фирмачам, брать новые лыжи и на камеру их вручить. На самом деле это было сделано только для отвода глаз. Позже Дмитрий уже сказал все параметры, согласно которым нужно было найти лыжи. Поверьте, сделать это было непросто, но мы нашли нужную модель, привезли её через леса-поля. И в Вершине Тёи Дмитрий получит лыжи через тренера сборной России Егора Сорина. Поскольку лыжи на холод, они ему там, надеюсь, пригодятся», — сказал Легков в эфире ТРК «Югра» во время трансляции Открытого чемпионата ХМАО-Югры, который стартовал в Ханты-Мансийске.

Напомним, в финале Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам – 2023/2024 18-летний Дмитрий Пузанов из Хабаровского края стал бронзовым призёром в спринте, опередив олимпийских чемпионов Сергея Устюгова и Александра Большунова. Александр Легков и комментатор «Матч ТВ» Андрей Романов пообещали ему купить отличную пару беговых лыж в случае попадания в призы.

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