Коростелёв выиграл квалификацию классического спринта в Ханты-Мансийске, Устюгов стал 4-м

В Ханты-Мансийске завершилась квалификация мужского спринта в классическом стиле в рамках лыжных соревнований «Югория. Первый снег», которые негласно считаются открытием зимнего сезона в российских лыжных гонках.

Пролог соревнований выиграл двукратный чемпион мира среди юниоров, победитель и призёр этапов Кубка России 20-летний лыжник Савелий Коростелёв. Отметим, что двукратный чемпион мира титулованный Сергей Устюгов квалифицировался в раунды на выбывание с четвёртого места.

Лыжные гонки. «Югория. Первый снег». Спринт, классический стиль. Мужчины. Квалификация: