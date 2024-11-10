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Коростелёв выиграл квалификацию классического спринта в Ханты-Мансийске, Устюгов стал 4-м

Коростелёв выиграл квалификацию классического спринта в Ханты-Мансийске, Устюгов стал 4-м
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В Ханты-Мансийске завершилась квалификация мужского спринта в классическом стиле в рамках лыжных соревнований «Югория. Первый снег», которые негласно считаются открытием зимнего сезона в российских лыжных гонках.

Пролог соревнований выиграл двукратный чемпион мира среди юниоров, победитель и призёр этапов Кубка России 20-летний лыжник Савелий Коростелёв. Отметим, что двукратный чемпион мира титулованный Сергей Устюгов квалифицировался в раунды на выбывание с четвёртого места.

Лыжные гонки. «Югория. Первый снег». Спринт, классический стиль. Мужчины. Квалификация:

  1. Савелий Коростелёв – 3.36,7.
  2. Владислав Афанасьев – отставание 1,7.
  3. Кирилл Кочегаров +1,9.
  4. Сергей Устюгов +2,9.
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