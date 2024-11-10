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Анастасия Фалеева выиграла квалификацию в спринте на соревнованиях в Югре

Чемпионка России 2024 года Анастасия Фалеева, выступающая за Татарстан, выиграла квалификацию женского спринта в рамках лыжных соревнований «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске.

Второе место заняла Ольга Сергеева, также представляющая Республику Татарстан. Тройку сильнейших замкнула Елизавета Маслакова из Москвы. В финальную стадию квалифицировались такие известные лыжницы, как Анастасия Кулешова, Алёна Баранова и Елизавета Пантрина.

Соревнования «Югория. Первый снег» негласно считаются открытием зимнего сезона в российских лыжных гонках.

Лыжные гонки. «Югория. Первый снег». Спринт, классический стиль. Женщины. Квалификация:

1. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан).

2. Ольга Сергеева (Республика Татарстан).

3. Елизавета Маслакова (Москва).

4. Екатерина Евтягина (Москва).

5. Алёна Баранова (Москва).

6. Елизавета Пантрина (Тюменская область)…

8. Анастасия Кулешова (Нижегородская область).