Анастасия Фалеева выиграла классический спринт в рамках соревнований «Югория. Первый снег»

В Ханты-Мансийске завершился женский спринт классическим стилем в рамках лыжных соревнований «Югория. Первый снег», которые негласно считаются открытием зимнего сезона в российских лыжных гонках.

Победительницей спринта стала чемпионка Спартакиады-2024 Анастасия Фалеева. Второй финишировала Елизавета Маслакова. Тройку призёров замкнула Екатерина Евтягина.

Лыжные гонки. «Югория. Первый снег». Спринт, классический стиль. Женщины. Финал:

Анастасия Фалеева — 4.00,2. Елизавета Маслакова — отставание 3,2 секунды. Екатерина Евтягина + 4,7. Ольга Сергеева + 5,3.

Нельзя не отметить, что по итогам прошлого сезона именно Фалеева стала лучшей в спринтерском зачёте.