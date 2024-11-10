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Анастасия Фалеева выиграла классический спринт в рамках соревнований «Югория. Первый снег»

Анастасия Фалеева выиграла классический спринт в рамках соревнований «Югория. Первый снег»
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В Ханты-Мансийске завершился женский спринт классическим стилем в рамках лыжных соревнований «Югория. Первый снег», которые негласно считаются открытием зимнего сезона в российских лыжных гонках.

Победительницей спринта стала чемпионка Спартакиады-2024 Анастасия Фалеева. Второй финишировала Елизавета Маслакова. Тройку призёров замкнула Екатерина Евтягина.

Лыжные гонки. «Югория. Первый снег». Спринт, классический стиль. Женщины. Финал:

  1. Анастасия Фалеева — 4.00,2.
  2. Елизавета Маслакова — отставание 3,2 секунды.
  3. Екатерина Евтягина + 4,7.
  4. Ольга Сергеева + 5,3.

Нельзя не отметить, что по итогам прошлого сезона именно Фалеева стала лучшей в спринтерском зачёте.

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