Коростелёв выиграл классический спринт в Ханты-Мансийске, Устюгов не смог выйти в финал

В Ханты-Мансийске завершился мужской спринт классическим стилем в рамках лыжных соревнований «Югория. Первый снег», которые негласно считаются открытием зимнего сезона в российских лыжных гонках. Победителем спринта стал двукратный чемпион мира среди юниоров, победитель и призёр этапов Кубка России 20-летний лыжник Савелий Коростелёв.

Лыжные гонки. «Югория. Первый снег». Спринт, классический стиль. Мужчины. Финал:

Савелий Коростелёв (победитель пролога) — 3.39,1. Владислав Афанасьев — отставание 1,0. Александр Бакуров + 3,7.

Отметим, что двукратный чемпион мира титулованный Сергей Устюгов не смог пробиться в финальный забег, став в своём полуфинале последним.