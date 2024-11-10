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Коростелёв выиграл классический спринт в Ханты-Мансийске, Устюгов не смог выйти в финал

Коростелёв выиграл классический спринт в Ханты-Мансийске, Устюгов не смог выйти в финал
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В Ханты-Мансийске завершился мужской спринт классическим стилем в рамках лыжных соревнований «Югория. Первый снег», которые негласно считаются открытием зимнего сезона в российских лыжных гонках. Победителем спринта стал двукратный чемпион мира среди юниоров, победитель и призёр этапов Кубка России 20-летний лыжник Савелий Коростелёв.

Лыжные гонки. «Югория. Первый снег». Спринт, классический стиль. Мужчины. Финал:

  1. Савелий Коростелёв (победитель пролога) — 3.39,1.
  2. Владислав Афанасьев — отставание 1,0.
  3. Александр Бакуров + 3,7.

Отметим, что двукратный чемпион мира титулованный Сергей Устюгов не смог пробиться в финальный забег, став в своём полуфинале последним.

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