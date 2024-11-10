Лыжница Фалеева: радует, что в России с каждым годом растёт конкуренция

Чемпионка Спартакиады-2024 лыжница Анастасия Фалеева прокомментировала свою победу в спринтерской гонке в рамках соревнований «Югория. Первый снег», которые проходят в Ханты-Мансийске.

«Соревнования проходят в тренировочном формате. Рада, что получилось выиграть и проверить свои силы. Первая серьёзная скоростная тренировка для нашей группы. Лыжи работали отлично, не было нареканий. Все девчонки молодцы. Меня радует, что в России с каждым годом растёт конкуренция, молодые навязывают борьбу нам, а мы – лидерам», — сказала Фалеева в эфире ТРК «Югра».

Второй в спринте финишировала Елизавета Маслакова. Тройку призёров замкнула Екатерина Евтягина.