«Повторяться не буду». Савелий Коростелёв — о праздновании победы на первом старте сезона

Двукратный чемпион мира среди юниоров российский лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал свою победу в спринтерской гонке в рамках соревнований «Югория. Первый снег», которые проходят в Ханты-Мансийске.

«Тяжёлый круг, толком негде отъехать. Если начал держать темп, то приходится держать его до конца. Это первая работа на максимум, до этого работали со средней интенсивностью. Поклон на финише? Импровизация, конечно. Но повторяться не буду, нужно что-то новое придумывать», — сказал Коростелёв в эфире ТРК «Югра».

Вторым в спринте финишировал Владислав Афанасьев. Тройку призёров замкнул Александр Бакуров.