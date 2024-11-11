Биатлонистка Анна Сола выиграла лыжную гонку с раздельным стартом в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске завершилась гонка с раздельным стартом в рамках лыжных соревнований «Югория. Первый снег», которые негласно считаются открытием зимнего сезона в российских лыжных гонках.
Победительницей гонки стала белорусская биатлонистка Анна Сола. Второй финишировала Арина Каличева. Тройку призёров замкнула Елизавета Маслакова.
Лыжные гонки. «Югория. Первый снег». Раздельный старт, свободный стиль. Женщины. Финал:
1. Анна Сола (Беларусь) – 12.35,5.
2. Арина Каличева – отставание 8,3.
3. Елизавета Маслакова +16,5.
4. Елизавета Каплина +16,9.
5. Наталия Шевченко +18,0.
6. Ирина Казакевич +20,5.
7. Анастасия Кулешова +23,6.
8. Дарья Белослудцева +24,3.