Биатлонистка Анна Сола выиграла лыжную гонку с раздельным стартом в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске завершилась гонка с раздельным стартом в рамках лыжных соревнований «Югория. Первый снег», которые негласно считаются открытием зимнего сезона в российских лыжных гонках.

Победительницей гонки стала белорусская биатлонистка Анна Сола. Второй финишировала Арина Каличева. Тройку призёров замкнула Елизавета Маслакова.

Лыжные гонки. «Югория. Первый снег». Раздельный старт, свободный стиль. Женщины. Финал:

1. Анна Сола (Беларусь) – 12.35,5.

2. Арина Каличева – отставание 8,3.

3. Елизавета Маслакова +16,5.

4. Елизавета Каплина +16,9.

5. Наталия Шевченко +18,0.

6. Ирина Казакевич +20,5.

7. Анастасия Кулешова +23,6.

8. Дарья Белослудцева +24,3.