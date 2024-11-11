Мельниченко выиграл раздельную гонку «Югория. Первый снег». Спицов и Устюгов — в тройке

В Ханты-Мансийске завершилась мужская гонка с раздельным стартом в рамках лыжных соревнований «Югория. Первый снег», которые негласно считаются открытием зимнего сезона в российских лыжных гонках.
Победителем гонки стал Андрей Мельниченко. Вторым финишировал Денис Спицов. Тройку призёров замкнул Сергей Устюгов.
Лыжные гонки. «Югория. Первый снег». Раздельный старт. Мужчины. Финал:
1. Андрей Мельниченко – 22.24,7.
2. Денис Спицов – 22.25,3.
3. Сергей Устюгов – 22.35,3.
4. Кирилл Кочегаров – 22.36,1.
5. Алексей Червоткин – 22.44,5.
6. Павел Соловьёв – 23.10,9.
7. Сергей Ардашев – 23.11,0.
8. Иван Якимушкин – 23.11,6.