Мельниченко выиграл раздельную гонку «Югория. Первый снег». Спицов и Устюгов — в тройке

В Ханты-Мансийске завершилась мужская гонка с раздельным стартом в рамках лыжных соревнований «Югория. Первый снег», которые негласно считаются открытием зимнего сезона в российских лыжных гонках.

Победителем гонки стал Андрей Мельниченко. Вторым финишировал Денис Спицов. Тройку призёров замкнул Сергей Устюгов.

Лыжные гонки. «Югория. Первый снег». Раздельный старт. Мужчины. Финал:

1. Андрей Мельниченко – 22.24,7.

2. Денис Спицов – 22.25,3.

3. Сергей Устюгов – 22.35,3.

4. Кирилл Кочегаров – 22.36,1.

5. Алексей Червоткин – 22.44,5.

6. Павел Соловьёв – 23.10,9.

7. Сергей Ардашев – 23.11,0.

8. Иван Якимушкин – 23.11,6.