Белорусская биатлонистка Анна Сола прокомментировала победу на лыжных соревнованиях «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске.

«Ну как обычно удаётся выиграть? Быстро бежать. Не все сильнейшие лыжницы бежали, поэтому мне было попроще. Если даже пройтись по протоколу, то много сильных российских девочек не стартовало. Я рада, что мы можем конкурировать, но когда бывают такие старты, как Гонка Легкова, когда стартовали все вместе, мы проигрываем сильнейшим лыжницам. Но я в любом случае сегодня сделала хорошую работу и собой довольна.

Задача была грамотно разложиться по трассе, что мне и удалось. На первом старте всё равно ты не знаешь, как будет терпеть организм, на что ты готов. Кто говорит, что это тренировка, немного лукавит – ты выходишь и работаешь на максимум. Сейчас моё состояние – на девятку. Хотя в биатлоне не обязательно быть быстрым, нужно быть метким, а с этим у меня небольшие проблемы. Постараюсь исправиться», — сказала Сола в интервью на YouTube-канале «Иван Докукин».