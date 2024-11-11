«Трасса подготовлена шикарно». Мельниченко — о победе в раздельной гонке в Ханты-Мансийске

Российский лыжник Андрей Мельниченко прокомментировал победу в мужской гонке с раздельным стартом в рамках лыжных соревнований «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске. Вторым финишировал Денис Спицов. Тройку призёров замкнул Сергей Устюгов.

«Трасса подготовлена шикарно. Сегодня мороз, тяжело бежалось, но скольжение — идеальное. Все бежали под загрузкой — посмотрели на свои ошибки, где и над чем поработать. Дальше планировали в Кировск поехать, но там снег растаял. А затем в планах у нашей мини-группы Тюмень, Чусовой и Кирово-Чепецк», — приводит слова Мельниченко пресс-служба соревнований.

Отметим, в состав мини-группы вошли Сергей Устюгов, Андрей Мельниченко, Андрей Кузнецов, Рифат Сафиуллин.