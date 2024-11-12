«Семёрочку бы поставил». Сергей Ардашев оценил своё выступление на соревнованиях в Югре

Российский лыжник Сергей Ардашев, выступающий за Республику Татарстан, поделился впечатлениями от выступления в 10-километровой раздельной гонке на соревнованиях «Югория. Первый снег», которые негласно считаются открытием зимнего сезона в российских лыжных гонках.

«Главным было проработаться, продышаться, почувствовать движения на лыжах, так как соревнований давно не было. Доволен тем, что почти всю трассу прошёл под каждый шаг – мне так было попроще. Если оценивать состояние, то семёрочку бы поставил. К первым гонкам Кубка России должно быть лучше, так как сбросим объём», — сказал Ардашев в эфире YouTube-канала Ивана Докукина.

Сергей Ардашев занял седьмое место в индивидуальной гонке. Победителем разделки стал Андрей Мельниченко из ХМАО-Югра.