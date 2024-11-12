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«Готовимся по итальянскому плану». Сергей Устюгов — о предстоящем сезоне

«Готовимся по итальянскому плану». Сергей Устюгов — о предстоящем сезоне
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Российский лыжник чемпион мира и Олимпийских игр Сергей Устюгов поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Зима длинная, гонок будет много. Надеюсь, их будут показывать по телевизору и как можно больше людей увидят лыжный праздник и лыжные соревнования.

Я занимал первые места, много выигрывал и проигрывал, падал на дистанции, так что не люблю загадывать — как сложится, так и сложится. У нас собралась хорошая команда: тренер, сервис, массажисты. Мой тренер и помощник в наших тренировочных планах курирует нас прямиком из Европы, он тренирует сборную Италии сейчас. Можно сказать, что мы готовимся по итальянскому плану, но это неточно», — приводит слова Устюгова пресс-служба лыжных соревнований «Югория. Первый снег».

В понедельник, 11 ноября, на открытии лыжного сезона в Ханты-Мансийске Сергей Устюгов занял третье место в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем.

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