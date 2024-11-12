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Кристине Ставос Шистад перенесла операцию и не выступит в Бейтостолене

Кристине Ставос Шистад перенесла операцию и не выступит в Бейтостолене
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25-летняя норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад перенесла операцию на желудке и не сможет выступить на первых стартах сезона в Бейтостолене (Норвегия). Об этом сообщает TV2 со ссылкой на врача сборной Норвегии.

«В пятницу Кристине сделали операцию на желудке. Она выбывает на неопределённый срок, но в будущем примет участие в соревнованиях. Она не приедет в Бейтостолен и, по крайней мере, в Руку. Затем нам придётся постоянно оценивать, когда она сможет вернуться», — приводит слова врача сборной Норвегии по лыжным гонкам Уве Фераген из TV2.

Напомним, в прошедшем сезоне-2023/2024 Шистад заняла второе место в спринтерском зачёте Кубка мира, уступив лишь шведской лыжнице Линн Сван.

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