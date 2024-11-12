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«Коростелёв и Фалеева подтвердили статус фаворитов». Егор Сорин — о соревнованиях в Югре

«Коростелёв и Фалеева подтвердили статус фаворитов». Егор Сорин — о соревнованиях в Югре
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин подвёл итоги соревнований «Югория. Первый снег». которые прошли 10-11 ноября в Ханты-Мансийске.

«Безусловно, Савелий Коростелёв и Анастасия Фалеева были фаворитами вчерашних спринтерских забегов ещё до старта. Настя была лучшим спринтером России прошлого сезона, а Савелий был в тройке сильнейших, но вчера бежали не все сильнейшие спринтеры. Они подтвердили статус фаворитов и выиграли вчера.

Изначально, когда зарождались эти соревнования, был один соревновательный день, потом попросили добавить спринт, чтобы у тренеров был выбор. Кому-то лучше в начале сезона побегать спринты — короткие забеги с паузами, а кому-то — непрерывную дистанцию, поэтому у нас есть выбор. В воскресенье забеги сделали поздно вечером для зрителей и телетрансляции, что очень важно. Репортаж и картинка получились очень яркими. Пришли порядка 500 зрителей. Для соревнований такого уровня это очень хороший показатель и максимальный за все годы проведения соревнований», — приводит слова Сорина «РБ Спорт».

Савелий Коростелёв и Анастасия Фалеева стали победителями соревнований в Югре в классических спринтах, а белорусская биатлонистка Анна Сола и россиянин Андрей Мельниченко выиграли в индивидуальных гонках свободным стилем.

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