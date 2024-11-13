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Эбба Андерссон: сезон ещё даже не начался, а мне уже надоели вопросы о Йохауг

Эбба Андерссон: сезон ещё даже не начался, а мне уже надоели вопросы о Йохауг
Эбба Андерссон
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Шведская лыжница Эбба Андерссон прокомментировала новости о выступлении на ЧМ-2025 в Тронхейме (Норвегия) титулованной Терезе Йохауг.

«Сезон ещё даже не начался, а мне уже надоели вопросы о Йохауг. Не буду больше из-за них волноваться, но к этому стоит привыкнуть.

Очень много слухов вокруг норвежки. Наверное, в них есть доля правды. Но надеюсь, что и я за те два сезона, которые Тереза не выступала, стала лучше. Поэтому просто вернуться к кондициям олимпийского сезона Йохауг может быть недостаточно для победы на ЧМ», — приводит слова спортсменки Sportbibeln со ссылкой на P4 Västernorrland.

Напомним, в 2023 году 36-летняя Йохауг впервые стала мамой, а в этом году объявила о возвращении в спорт. Терезе — четырёхкратная олимпийская чемпионка, обладательница 14 золотых медалей мировых первенств, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте.

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