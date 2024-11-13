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«Сезон замёрзших поп открыт». Коростелёв выложил фото с тренировки перед стартом сезона

«Сезон замёрзших поп открыт». Коростелёв выложил фото с тренировки перед стартом сезона
Савелий Коростелёв
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Двукратный чемпион мира среди юниоров и победитель этапов Кубка России Савелий Коростелёв поделился фотографией с тренировки перед стартом лыжного сезона.

«Сезон снегурочек и замёрзших поп открыт», — написал спортсмен в своём телеграм-канале.

Савелий Коростелёв

Савелий Коростелёв

Фото: из личного архива Савелия Коростелёва

Ранее Савелий Коростелёв стал победителем мужского спринта классическим стилем в рамках лыжных соревнований «Югория. Первый снег», которые негласно считаются открытием зимнего сезона в российских лыжных гонках. Отметим, что двукратный чемпион мира титулованный российский лыжник Сергей Устюгов не смог пробиться в финальный забег, став в своём полуфинале последним.

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