«Сезон замёрзших поп открыт». Коростелёв выложил фото с тренировки перед стартом сезона

Двукратный чемпион мира среди юниоров и победитель этапов Кубка России Савелий Коростелёв поделился фотографией с тренировки перед стартом лыжного сезона.

«Сезон снегурочек и замёрзших поп открыт», — написал спортсмен в своём телеграм-канале.

Савелий Коростелёв Фото: из личного архива Савелия Коростелёва

Ранее Савелий Коростелёв стал победителем мужского спринта классическим стилем в рамках лыжных соревнований «Югория. Первый снег», которые негласно считаются открытием зимнего сезона в российских лыжных гонках. Отметим, что двукратный чемпион мира титулованный российский лыжник Сергей Устюгов не смог пробиться в финальный забег, став в своём полуфинале последним.