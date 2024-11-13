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Норвежский врач поделился подробностями о состоянии здоровья Кристине Ставос Шистад

Норвежский врач поделился подробностями о состоянии здоровья Кристине Ставос Шистад
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Врач норвежской сборной Уве Фераген поделился подробностями восстановления 25-летней лыжницы Кристине Ставос Шистад. Спортсменка ранее перенесла операцию на желудке и не сможет выступить на первых стартах сезона в Бейтостолене (Норвегия).

«Эта операция не была плановой. Кристин не хочет говорить об этом публично. Команда и я поддерживаем с ней хороший контакт сейчас. В ближайшие пару недель в её расписании есть прогулки. И мы надеемся, что в декабре она сможет начать тренироваться. Сначала это будут велотренировки, а затем, надеюсь, она постепенно вернётся к полноценным нагрузкам. Весьма вероятно, что первым стартом в сезоне для неё станет чемпионат Норвегии в конце января», — приводит слова специалиста VG.

Напомним, в прошедшем сезоне-2023/2024 Шистад заняла второе место в спринтерском зачёте Кубка мира, уступив лишь шведской лыжнице Линн Сван.

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