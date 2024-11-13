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Тренер сборной Германии по лыжным гонкам сравнил Викторию Карль с Терезе Йохауг

Тренер сборной Германии по лыжным гонкам сравнил Викторию Карль с Терезе Йохауг
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Тренер сборной Германии по лыжным гонкам Петер Шликенридер сравнил олимпийскую чемпионку в командном спринте Викторию Карль с титулованной норвежкой Терезе Йохауг.

«По складу ума она сравнима с Терезой Йохауг. Эти двое являются лыжницами экстра-класса в подходе к достижению успеха в своём виде спорта. Вики прилагает огромные усилия с предельной последовательностью. Это меня впечатляет. В последний раз я спрашивал Викторию, когда у неё был последний день отдыха. По времени ответа я понял, что это было целую вечность назад, она даже не вспомнила когда», — приводит слова Шликенридера Eurosport.

Виктория Карль в прошлом сезоне заняла второе место в дистанционном зачёте Кубка мира среди женщин.

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