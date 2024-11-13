«Я растерялась, всё было не так, как всегда». Виктория Карль — о победе на этапе КМ

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте немецкая лыжница Виктория Карль рассказала о своих ощущениях после победы на этапе Кубка мира в декабре прошлого года в Тронхейме (Норвегия). Она победила в индивидуальной гонке на 10 км классическим ходом, принеся Германии первую победу в личных дисциплинах на Кубке мира после успеха Клаудии Нистад в 2004 году.

«Я даже растерялась и не знала, что мне делать в конце гонки. Команда была полностью в сборе, и уже во время гонки я поняла, что всё не так, как всегда, потому что все техники вышли на трассу и кричали мне об успехе. Это было подтверждением для всей команды, что мы можем побеждать и просто должны продолжать работать, как и раньше», — приводит слова спортсменки Eurosport.

Виктория Карль в прошлом сезоне заняла второе место в дистанционном зачёте Кубка мира среди женщин.