Мартин Сундбю сменит Терезе Йохауг в роли эксперта норвежского телеканала NRK

Бывший норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира Мартин Йонсруд Сундбю станет экспертом телеканала NRK в предстоящем сезоне. Об этом сообщается на официальном сайте СМИ.

Уточняется, что на этой должности он сменит четырёхкратную олимпийскую чемпионку, обладательницу 14 золотых медалей мировых первенств и трёхкратную обладательницу Кубка мира Терезе Йохауг. Норвежка объявила о возвращении в этом сезоне.

Напомним, Мартин Сундбю завершил спортивную карьеру в 2021 году. На его счету два золота Олимпийских игр и четыре победы на чемпионатах мира. Спортсмен также трижды выигрывал общий зачёт КМ.