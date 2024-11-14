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Мартин Сундбю сменит Терезе Йохауг в роли эксперта норвежского телеканала NRK

Мартин Сундбю сменит Терезе Йохауг в роли эксперта норвежского телеканала NRK
Мартин Йонсруд Сундбю
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Бывший норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира Мартин Йонсруд Сундбю станет экспертом телеканала NRK в предстоящем сезоне. Об этом сообщается на официальном сайте СМИ.

Уточняется, что на этой должности он сменит четырёхкратную олимпийскую чемпионку, обладательницу 14 золотых медалей мировых первенств и трёхкратную обладательницу Кубка мира Терезе Йохауг. Норвежка объявила о возвращении в этом сезоне.

Напомним, Мартин Сундбю завершил спортивную карьеру в 2021 году. На его счету два золота Олимпийских игр и четыре победы на чемпионатах мира. Спортсмен также трижды выигрывал общий зачёт КМ.

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