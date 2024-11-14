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Титулованная горнолыжница Линдси Вонн объявила о возвращении в спорт перед Олимпиадой-2026

Титулованная горнолыжница Линдси Вонн объявила о возвращении в спорт перед Олимпиадой-2026
Линдс
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Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира американка Линдси Вонн объявила о возвращении в большой спорт. Об этом она рассказала в интервью The New York Times. Сейчас спортсменке 40 лет. Она планирует выступить на этапе Кубка мира в сезоне-2024/2025. В то же время титулованная горнолыжница не стала исключать появление на Олимпиаде 2026 года в Милане (Италия).

«Я ни за чем не гонюсь, не пытаюсь ничего доказать, на меня никто не давит, только я и горы, как в самом начале. Моя цель — получать удовольствие от того, что я делаю, и, надеюсь, этот путь приведёт меня к гонкам Кубка мира. Я бы не вернулась в лыжную сборную США, если бы у меня не было таких намерений.

Участие в Олимпийских играх 2026 года? Мне всегда нравилось выступать в Кортина-д’Ампеццо, добилась там больших успехов. Но я не знаю, что ждёт меня в ближайшие несколько месяцев, так что не могу сейчас сказать, возможно ли это», — приводит слова Вонн New York Times.

Напомним, после чемпионата мира 2019 года американка, на счету которой 82 победы в индивидуальном зачёте Кубка мира, два чемпионата мира и одна золотая олимпийская медаль, объявила о своём уходе из лыжных гонок.

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