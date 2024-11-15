Петтера Нортуга раскритиковали за контракт с сетью ресторанов быстрого питания

Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Петтер Нортуг подвергся критике за контракт с сетью ресторанов быстрого питания. Целесообразность такого решения поставила под сомнение генеральный секретарь норвежской ассоциации болезней сердца и лёгких (LHL) Мари Ларсен.

«Когда известные спортивные деятели, такие как Петтер Нортуг, заключают соглашения с сетями быстрого питания, это даёт детям и молодёжи сигнал о том, что такой вид питания является частью здорового образа жизни. Это повод для беспокойства, особенно сейчас, когда мы видим рост числа молодых людей, придерживающихся нездорового питания», — приводит слова Ларсен NRK.

Ранее стало известно, что Нортуг заключил спонсорский контракт с фастфуд-компанией на два года.