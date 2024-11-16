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Команда Александра Большунова и Дарьи Непряевой выиграла Гонку звёзд в Кировске

Команда в составе Дарьи Непряевой, Майи Тихомировой, Александра Большунова и Андрея Малетина стала победительницей Гонки звёзд, которая прошла сегодня, 16 ноября, в Кировске.

Второе место занял коллектив, за который выступали Мария Истомина, Дарья Трушина, Савелий Коростелёв и Ярослав Панченко. На финише последнего этапа Большунов обошёл Коростелёва и принёс победу своей команде. Тройку лучших замкнула команда, представлявшая Московскую область (Виктория Лукашова,

Софья Богословская, Дмитрий Бубнов, Иван Кочетков).

Гонка звёзд проходила в формате эстафеты свободным стилем. В составах команд выступали по два опытных лыжника и по два юниора.

Порядок этапов по регламенту:

1-й этап — женщины, 1500 метров;

2-й этап — девушки, 800 метров;

3-й этап — женщины, 1500 метров;

4-й этап — мужчины, 1500 метров;

5-й этап — юноши, 800 метров;

6-й этап — мужчины, 1500 метров.