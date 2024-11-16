Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Команда Александра Большунова и Дарьи Непряевой выиграла Гонку звёзд в Кировске

Команда Александра Большунова и Дарьи Непряевой выиграла Гонку звёзд в Кировске
Аудио-версия:
Комментарии

Команда в составе Дарьи Непряевой, Майи Тихомировой, Александра Большунова и Андрея Малетина стала победительницей Гонки звёзд, которая прошла сегодня, 16 ноября, в Кировске.

Второе место занял коллектив, за который выступали Мария Истомина, Дарья Трушина, Савелий Коростелёв и Ярослав Панченко. На финише последнего этапа Большунов обошёл Коростелёва и принёс победу своей команде. Тройку лучших замкнула команда, представлявшая Московскую область (Виктория Лукашова,
Софья Богословская, Дмитрий Бубнов, Иван Кочетков).

Гонка звёзд проходила в формате эстафеты свободным стилем. В составах команд выступали по два опытных лыжника и по два юниора.

Порядок этапов по регламенту:

1-й этап — женщины, 1500 метров;
2-й этап — девушки, 800 метров;
3-й этап — женщины, 1500 метров;
4-й этап — мужчины, 1500 метров;
5-й этап — юноши, 800 метров;
6-й этап — мужчины, 1500 метров.

Материалы по теме
Анна Сола прокомментировала победу на лыжных соревнованиях «Югория. Первый снег»
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android