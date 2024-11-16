Большунов: из молодых лыжников с Гонки звёзд по-любому будет олимпийский чемпион

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов поделился эмоциями после победы его команды в Гонке звёзд, которая прошла сегодня, 16 ноября, в Кировске. Вместе с Большуновым выступали Дарья Непряева, Майя Тихомирова и Андрей Малетин.

«Гонка была сложной, но красивой. Была борьба, были перестановки. Радостно, что такую гонку проводят. Особенно радостно, что вместе с нами участвуют будущие звёзды, надежды, которые в этом противостоянии могут посмотреть, как и что нужно делать, где ускоряться. Для них это большой стимул. Из молодых спортсменов, которые участвовали, по‑любому у нас будет олимпийский чемпион. Понятно, что не через четыре года, но, возможно, через восемь лет. Или когда у нас там Олимпийские игры? Уже как‑то за Олимпиадой не следим», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Гонка звёзд проходила в формате эстафеты свободным стилем. В составах команд выступали по два опытных лыжника и по два юниора.