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«Команда старалась! И вот результат». Большунов разместил командное фото с Гонки звёзд

«Команда старалась! И вот результат». Большунов разместил командное фото с Гонки звёзд
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Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов на своей странице в телеграм-канале опубликовал командное фото после победы в Гонке звёзд, которая прошла сегодня, 16 ноября, в Кировске.

Вместе с Большуновым выступали Дарья Непряева, Майя Тихомирова и Андрей Малетин.

Фото: Из личного архива Александра Большунова

«Вот Они! Молодые восходящие звёзды! Команда старалась! И вот результат», — подписал фото Большунов.

Гонка звёзд проходила в формате эстафеты свободным стилем. В составах команд выступали по два опытных лыжника и по два юниора. Второе место занял коллектив, за который выступали Мария Истомина, Дарья Трушина, Савелий Коростелёв и Ярослав Панченко. На финише последнего этапа Большунов обошёл Коростелёва и принёс победу своей команде. Тройку лучших замкнула команда, представлявшая Московскую область (Виктория Лукашова, Софья Богословская, Дмитрий Бубнов, Иван Кочетков).

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