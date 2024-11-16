Виктория Карль выиграла гонку на 12 км на предсезонном турнире в Муонио, Нисканен — третья
Олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте немецкая лыжница Виктория Карль выиграла гонку на 12 км классическим стилем на предсезонном турнире в Муонио (Финляндия). Она преодолела дистанцию за 35.47,5 секунды.
Второе место заняла австрийская лыжница Тереза Штадлобер с отставанием в 31,1 секунды. Тройку лучших замкнула призёр Олимпийских игр Кертту Нисканен из Финляндии, проигравшая лидеру 38,8 секунды.
Лыжи. Предсезонный турнир в Муонио (Финляндия). Женщины, 12 км классическим стилем:
- Виктория Карль (Германия) — 35.47,5 секунды.
- Тереза Штадлобер (Австрия) +31,1.
- Кертту Нисканен (Финляндия) +38,8.
- Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +41,1.
- Катарина Хенниг (Германия) +1.01,8.
- Пия Финк (Германия) +1.02,1.
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