Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Виктория Карль выиграла гонку на 12 км на предсезонном турнире в Муонио, Нисканен — третья

Виктория Карль выиграла гонку на 12 км на предсезонном турнире в Муонио, Нисканен — третья
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте немецкая лыжница Виктория Карль выиграла гонку на 12 км классическим стилем на предсезонном турнире в Муонио (Финляндия). Она преодолела дистанцию за 35.47,5 секунды.

Второе место заняла австрийская лыжница Тереза Штадлобер с отставанием в 31,1 секунды. Тройку лучших замкнула призёр Олимпийских игр Кертту Нисканен из Финляндии, проигравшая лидеру 38,8 секунды.

Лыжи. Предсезонный турнир в Муонио (Финляндия). Женщины, 12 км классическим стилем:

  1. Виктория Карль (Германия) — 35.47,5 секунды.
  2. Тереза Штадлобер (Австрия) +31,1.
  3. Кертту Нисканен (Финляндия) +38,8.
  4. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +41,1.
  5. Катарина Хенниг (Германия) +1.01,8.
  6. Пия Финк (Германия) +1.02,1.
Материалы по теме
Тренер сборной Германии сравнил Викторию Карль с Терезе Йохауг
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android