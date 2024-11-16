Виктория Карль выиграла гонку на 12 км на предсезонном турнире в Муонио, Нисканен — третья

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте немецкая лыжница Виктория Карль выиграла гонку на 12 км классическим стилем на предсезонном турнире в Муонио (Финляндия). Она преодолела дистанцию за 35.47,5 секунды.

Второе место заняла австрийская лыжница Тереза Штадлобер с отставанием в 31,1 секунды. Тройку лучших замкнула призёр Олимпийских игр Кертту Нисканен из Финляндии, проигравшая лидеру 38,8 секунды.

Лыжи. Предсезонный турнир в Муонио (Финляндия). Женщины, 12 км классическим стилем:

Виктория Карль (Германия) — 35.47,5 секунды. Тереза Штадлобер (Австрия) +31,1. Кертту Нисканен (Финляндия) +38,8. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +41,1. Катарина Хенниг (Германия) +1.01,8. Пия Финк (Германия) +1.02,1.