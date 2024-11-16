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Норвежец Стенсхаген победил в гонке на 12 км на турнире в Муонио, Нисканен — вне топ-3

Норвежец Стенсхаген победил в гонке на 12 км на турнире в Муонио, Нисканен — вне топ-3
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Норвежский лыжник Маттис Стенсхаген стал победителем гонки на 12 км классическим стилем на предсезонном турнире в Муонио (Финляндия). Он преодолел дистанцию за 32.30,6, опередив занявшего второе место олимпийского чемпиона Эрика Вальнеса на 29 секунд.

Тройку лучших замкнул Фридрих Мох из Германии, проигравший лидеру 43,3 секунды. Трёхкратный олимпийский чемпион финский лыжник Ийво Нисканен остался за чертой призёров, показав четвёртый результат.

Лыжи. Предсезонный турнир в Муонио (Финляндия). Мужчины, 12 км классическим стилем:

  1. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 32.30,6 секунды.
  2. Эрик Вальнес (Норвегия) +29,0.
  3. Фридрих Мох (Германия) +43,3.
  4. Ийво Нисканен (Финляндия) +52,3.
  5. Микаэль Гуннульфсен (Норвегия) +1.01,8.
  6. Юусо Хаарала (Финляндия) +1.16,1.
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