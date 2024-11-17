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Александр Большунов: наша главная задача — передать опыт и все навыки молодым спортсменам

Александр Большунов: наша главная задача — передать опыт и все навыки молодым спортсменам
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов прокомментировал победу своей команды в Гонке звёзд, которая прошла 16 ноября в Кировске.

«В Гонке звёзд участвовали не только звёзды наши, но и молодые спортсмены, которые только начинают свой путь на вершину пьедестала, и наша главная задача — передать опыт и все навыки, чтобы ребята смотрели и понимали, что, тренируясь, можно достигать больших высот. Также я хочу поблагодарить свою команду. Они работали, старались, а не просто пробежали как получится. Они выложились, и вот вам результат на финише. Потому что, если бы кто-то чуть-чуть сэкономился, уже не было бы этой победы», — сказал Большунов в эфире телеканала «Хибины».

Гонка звёзд проходила в формате эстафеты свободным стилем. В составах команд выступали по два опытных лыжника и по два юниора. В команде Большунова выступали Дарья Непряева, Майя Тихомирова и Андрей Малетин.

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