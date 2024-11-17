«Мой папа чемпион». Дочка Большунова встретила отца с соревнований в Кировске

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов разместил видео в соцсетях, на котором дочь и супруга встречают его в аэропорту с Гонки звёзд, которая прошла 16 ноября в Кировске. Двухлетняя дочь Большунова держала в руках плакат с надписью «МOЙ ПАПА ЧЕМПИОН».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеофрагментом встречи в аэропорту.

Фото: Из личного архива Александра Большунова

Александр женат на Анне Жеребятьевой (бывшая лыжница сборной России). Они сыграли свадьбу в апреле 2021 года, а в августе 2022-го у них родилась дочь Ева.

Команда в составе Дарьи Непряевой, Майи Тихомировой, Александра Большунова и Андрея Малетина стала победительницей Гонки звёзд.